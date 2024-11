Ligação, jogos e mais: como Santos e Neymar estreitaram laço em 2024

"Essa reaproximação com o Neymar é uma obrigação do clube manter, como com todo ex-atleta e ídolo. Tenho certeza (que ele encerra a carreira no Santos). Ele prometeu quando saiu. Toda torcida tem otimismo e esperando que ele volte a vestir a camisa do Santos", disse.

Já em 2023, o atacante apareceu na Vila Belmiro para assistir ao empate de 0 a 0 do Peixe com o Audax Italiano, pela Sul-Americana. A visita do ídolo, aliás, impulsionou as redes sociais do clube.

Neste ano, Neymar foi mais duas vezes ao estádio santista. Ele acompanhou as vitórias sobre Corinthians e Palmeias, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Diante do Verdão, aliás, ele foi o escolhido para entrar em campo com a taça do Estadual.

Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Neymar não foi mais à Vila, mas acompanhou alguns jogos do Santos pela televisão e fez questão de postar nas redes sociais. No último sábado, inclusive, ele não só celebrou o êxito de 3 a 0 sobre o Vila Nova na internet como ligou de vídeo para os jogadores.