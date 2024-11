Juventude x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

A equipe comandada por Fábio Matias quer fazer valer o fator casa para acabar com a má fase e deixar a degola.

Do outro lado, o Bahia vive uma fase parecida, porém figura na parte de cima da tabela. Os visitantes vêm acumulando maus resultados e estão na sétima colocação, com 46 unidades, oito atrás do São Paulo, que abre o G6 do Campeonato Brasileiro.

A torcida tem criticado o técnico Rogério Ceni, que foi mantido no cargo pelo grupo City. Agora, os baianos buscam a recuperação para não se complicarem na briga por uma vaga na próxima Libertadores.