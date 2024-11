Estêvão celebra gol em vitória do Palmeiras e ida à Seleção Brasileira: "Estou sendo recompensado"

O Palmeiras venceu o Grêmio, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão anotou o único gol palmeirense do jogo, no segundo tempo, e se isolou na artilharia da competição, com 12 gols. O garoto celebrou o tento e falou sobre nova chance com a Seleção Brasileira.

"Temos trabalhado bastante, sabemos do momento que vivemos. A gente tenta reproduzir em campo para dar alegria aos torcedores e a nós mesmos. Fico muito feliz com essa vitória e por ter ajudado a equipe. Espero que a gente siga esse caminho", disse ao SporTV.

"Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Tenho dado meu melhor nos treinos, nos jogos e estou sendo recompensado com gol, ajudando a equipe, (indo à) Seleção Brasileira", seguiu.