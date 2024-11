Wellington Rato iguala número de assistências de sua primeira temporada pelo São Paulo

O meia Wellington Rato foi decisivo na vitória do São Paulo sobre o Bahia na última terça-feira, por 3 a 0. Além de marcar o segundo gol, o camisa 27 contribuiu com uma assistência para o último tento. Assim, ele igualou o número de passes para gol de sua primeira temporada pelo Tricolor.

Rato anotou nove assistências na atual temporada, mesmo número de 2023. O meia foi o principal garçom do elenco Tricolor na temporada passada, o que está se repetindo neste ano.

Ao todo, Rato participou de dez gols do São Paulo no ano, em 38 jogos disputados. O tento contra o Bahia foi o primeiro do meia desde o golaço que marcou contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil de 2023.