São Paulo bate Tuna Luso em Cotia e avança à semifinal da Copa do Brasil sub-20

Nesta quinta-feira, no CT Laudo Natel, em Cotia (SP), o São Paulo venceu o Tuna Luso por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil sub-20. O agregado do confronto foi 3 a 1, já que, na ida, as equipes empataram em 1 a 1 em Belém (PA).

Assim, o São Paulo avança à semifinal da Copa do Brasil e, agora, enfrenta o Bahia em busca de uma vaga na decisão da competição. O Tricolor Paulista luta pela sua quarta taça do torneio na categoria.

O São Paulo retorna aos gramados às 20h (de Brasília) deste domingo (10) para enfrentar o Novorizontino, pelo Paulistão sub-20. A partida acontece no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).