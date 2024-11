Palmeiras x Grêmio: veja informações e prováveis escalações para o jogo da 33ª rodada do Brasileiro

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não deve ter grandes problemas para escalar a equipe. Além de não ter nenhum jogador suspenso, o Verdão tem apenas três jogadores tratando de problemas físicos. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física). Lázaro, com dores no joelho esquerdo, treinou com o grupo e pode ser novidade entre os relacionados.

O técnico Renato Portaluppi ainda tem alguns desfalques para o jogo, como são os casos dos zagueiros Gustavo Martins e Kannemann. Por outro lado Pavón, que foi baixa no duelo com o Fluminense, ainda é dúvida na equipe.

As equipes se enfrentaram pela última vez em julho, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o duelo terminou empatado por 2 a 2. Estêvão e Flaco López anotaram os tentos palmeirenses, enquanto Pavón e Cristaldo balançaram as redes para o adversário, em duelo que aconteceu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)