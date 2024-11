Palmeiras toma susto, mas vence o Cruzeiro nos pênaltis e vai à semi da Copa do Brasil sub-20

O jogo

O Palmeiras ficou próximo de abrir o placar logo aos quatro minutos de jogo. Em falta cobrada para dentro da área, a defesa do Cruzeiro cortou duas vezes. Arthur ficou com a sobra e finalizou de primeira, rasteiro, mas o goleiro Otávio fez grande defesa e evitou o gol alviverde. Com 16 minutos, Gilberto arriscou o chute de fora da área e viu a bola passar rente à trave, assustando o goleiro cruzeirense.

No entanto, mesmo após as tentativas do Palmeiras, quem abriu o placar foi o Cruzeiro. Tevis recebeu lançamento, partiu em velocidade, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro Deivid. Aos 28 minutos, logo depois do gol, o Cruzeiro quase ampliou a vantagem e deixou tudo igual no agregado. Gui Meira recebeu na esquerda e tocou de calcanhar para Josepher. Dentro da área, o jogador finalizou, mas o goleiro Deivid fez a defesa.

E já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. Em novo contra-ataque, Gui Meira recebeu dentro da área. O jovem cortou o zagueiro Benedetti e bateu no canto esquerdo, rasteiro, sem chances para o goleiro Deivid: 2 a 0.

O Palmeiras voltou um pouco melhor para o segundo tempo e começou a pressionar pelo gol, mas sem levar muito perigo direto. O Cruzeiro, por outro lado, seguiu assustando o Alviverde em contra-ataques.

Aos 20 minutos, o Verdão teve sua melhor chegada no segundo tempo e quase diminuiu a vantagem cruzeirense. Após bola alçada para dentro da área, Allan subiu sozinho de cabeça, mas Otávio fez grande defesa e mandou para escanteio. O Cruzeiro teve Henrique Silva expulso e o Alviverde ainda tentou uma pressão final, porém sem sucesso. Assim, a decisão foi para os pênaltis.