Milito lamenta derrota do Atlético-MG no Brasileiro: "Não esperávamos"

Caso seja campeão da Copa do Brasil, Gabriel Milito será o primeiro técnico argentino a conseguir o feito. No entanto, ele ignorou a estatística e disse que só quer vencer.

"Agora mesmo não penso nisso, não me interessa isso. O que me interessa mesmo é que a minha equipe ganhe. Só isso. Sentimos a dor por outra derrota. Não me interessa em nada este dado", falou.

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na Arena MRV pelo jogo de volta da Copa do Brasil no próximo domingo, às 16h (de Brasília). Na partida de ida, no Maracanã, os cariocas foram superiores e venceram por 3 a 1.