Cruzeiro divulga informações sobre venda de ingressos para final da Sul-Americana contra o Racing

A carga total para o setor exclusivo do Cruzeiro será de 12 mil ingressos. O preço do bilhete para esta seção é de US$ 60 (cerca de R$ 350,00 na cotação atual). Não haverá venda de ingressos meia-entrada.

Os torcedores cruzeirenses que quiserem ir ao estádio ainda podem optar pelos setores laterais, em que haverá torcida mista. Esses ingressos estão à venda no próprio site da Conmebol, com preços que variam de US$ 100 a US$ 200 (cerca de R$ 560,00 a R$ 1.120,00). Assim como no setor exclusivo para o clube mineiro, também será permitida a compra de até quatro entradas por CPF.

Tanto Cruzeiro como Racing vão em busca do título inédito da Sul-Americana. A Raposa eliminou o Lanús-ARG nas semifinais, enquanto o time argentino despachou o Corinthians.