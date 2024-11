Bom aproveitamento no Brasileiro vira trunfo para Ramón Díaz seguir no Corinthians

A cobrança em cima do trabalho do técnico Ramón Díaz aumentou depois das eliminações do Corinthians para Flamengo e Racing, pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, respectivamente. Por outro lado, o bom aproveitamento do Timão na liga nacional joga a favor do comandante argentino.

Quando o treinador chegou ao Corinthians, em julho, o time estava na 17ª posição, com 12 pontos conquistados (25% de aproveitamento). O Timão disputou a primeira metade do Brasileirão com o técnico António Oliveira no comando.

Desde que Ramón chegou, o Timão conseguiu 16 pontos em 16 partidas no Brasileiro, com aproveitamento de 54%. Nesse período, a equipe venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu quatro.