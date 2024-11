Convocado pela Bolívia, Miguelito só terá mais uma chance de defender o Santos na Série B

Mesmo ausente destes três jogos, Miguelito voltou a ser convocado pela Bolívia para a próxima data Fifa. Seu país irá enfrentar Equador e Paraguai nas próximas rodadas das Eliminatórias.

Portanto, o meia irá desfalcar o Peixe nos próximos dois compromissos do time, contra Coritiba, no dia 11, e CRB, no dia 17 de novembro. Sendo assim, ele só poderá ser utilizado por Carille na última rodada da Série B, diante do Sport de Recife.

Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre time principal e sub-20, mas ganhou holofotes com as suas atuações pela seleção boliviana.

Por lá, ele já tem três gols marcados nestas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Xodó da torcida, ele tem somente 54 minutos no time ao longo da Série B do Brasileirão.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 13 compromissos pela equipe alvinegra.