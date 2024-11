Luis Enrique admite que já teve oportunidade de treinar o Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid se enfrentam pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Parc des Princes. Em entrevista coletiva na véspera do confronto, Luis Enrique, técnico do clube francês, admitiu que ficou perto de treinar a equipe espanhola.

"É verdade, mas já tinha dado o meu acordo a outro clube. O Atlético encontrou a pessoa certa com o "Cholo" [Simeone], eu não teria energia para ficar tanto tempo e ganhar tantos títulos. Os torcedores do Atlético tiveram sorte", disse.

"Ele [Simeone] é um ótimo treinador. Ele está no Atlético há muito tempo. É um ótimo desempenho, durar tanto tempo é incrível. Sabemos que será difícil contra um adversário que sabe jogar coletivamente, mas também com grandes individualidades", acrescentou.