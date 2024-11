Corinthians e Ezze Seguros anunciam novo acordo de patrocínio para 2025

De acordo com a nota divulgada pelo Corinthians, o novo contrato com a Ezze Seguros contará com bonificações atreladas à performance esportiva da equipe profissional masculina do Timão em 2025.

"Sempre acreditamos na força desta parceria para divulgar a cultura do seguro em nosso país. Demos mais um passo importante, especialmente no incentivo ao time de futebol feminino, um dos principais da América do Sul e que tem gerado muitas oportunidades. Reconhecemos o potencial das jogadoras e estamos confiantes nas conquistas que elas terão em 2025", diz o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.

"Para o Corinthians, é muito importante ter um patrocinador do porte da EZZE, que, inclusive, se antecipou e já ampliou seu investimento no clube para o próximo ano, expandindo sua participação também ao futebol feminino profissional e ao sub-20 masculino. O novo acordo intensifica ainda mais essa relação entre as marcas, traz novos ativos para o patrocinador e reforça a valorização do Corinthians enquanto plataforma de patrocínio", comemora Vinicius Manfredi, Superintendente de Marketing do Corinthians.