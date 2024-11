Com gol no fim, Borussia Dortmund sofre mas vence o Sturm Graz e segue perto do topo na Liga do Campeões

O JOGO

O Borussia ficou mais com a bola e teve mais oportunidades no primeiro tempo. A eficiência, no entanto, não esteve presente com os atacantes do clube alemão.

Na segunda etapa, o ritmo do duelo seguiu semelhante. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, os mandantes souberam se aproveitar da fraqueza do Sturm e conseguiram abrir o placar.

Aos 40 minutos, Malen roubou a bola no campo de ataque do Borussia e tocou para Guirassy, que devolveu para o holandês bater firme e garantir a vitória.