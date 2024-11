Jovem surpreende com fanatismo por piloto neozelandês e conhece ídolo após bandeira chamar atenção

Neste domingo, Lawson correu pela primeira vez no Brasil. Sofia, então, decidiu fazer uma bandeira especial para o ídolo. Ciente de que o piloto de 22 anos gosta do filme Carros, a publicitária fez uma montagem do atleta com Relâmpago McQueen.

Arquivo pessoal

"Quando eu soube que ele realmente viria para São Paulo para correr, decidi fazer a bandeira. Eu adoro fazer bandeiras. Queria fazer alguma coisa diferente e pensei no Relâmpago McQueen porque ele é muito fã do filme. Fui brincando com essas coisas que ele gosta", relatou.

O artefato chamou atenção de Lawson e da RB, que convidou a garota para conhecer o box da equipe e o carro do piloto de perto. Sofia ainda teve a oportunidade de conversar com o ídolo e revelou que ele tentou ficar com a bandeira de presente, mas ela negou e decidiu a moldurar.

"Eu segurei o volante dele, me mostraram o carro de perto...A equipe foi muito receptiva. O Lawson veio até mim e disse que adorou a bandeira. Ele assinou e, ao invés de colocar o número 30, que é o numero dele, ele colou o 95, do relâmpago McQueen. Ele adorou, perguntou se a bandeira podia ficar com ele, mas eu não deixei. Ele foi um amor de pessoa, autografou meu boné também", contou.

No GP do Brasil, Lawson ficou na nona colocação. O piloto da Nova Zelândia tem apenas oito corridas na carreira, sendo três neste ano. Agora, ele foca no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.