Líder, Napoli perde da Atalanta e encerra sequência invicto no Italiano

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu a Atalanta no Estádio Diego Armando Maradona, perdeu por 3 a 0 e viu ser encerrada sua sequência invicta na competição. Lookman (2) e Mateo Retegui marcaram para os visitantes.

Com o revés, o Napoli permaneceu com 25 pontos, ainda na primeira colocação, mas perdeu sequência invicta de nove partidas, das quais as cinco últimas eram vitórias. Já a Atalanta chegou os 22 somados com o triunfo, na segunda posição.

O Napoli volta aos gramados no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), quando visita a Inter de Milão, no San Siro, pela 12ª rodada. Na quarta-feira, às 17h, a Atalanta visita o Stuttgart, na Mercedez-Benz Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.