Destaque do Botafogo e da Seleção, Igor Jesus entra na mira do West Ham

Destaque do Botafogo e convocado para a Seleção Brasileira, Igor Jesus chamou atenção do West Ham, da Inglaterra. De acordo com o jornal inglês "The Sun", o clube está de olho no atacante e pretende fazer uma proposta pelo jogador.

Contratado em julho, Igor Jesus vem sendo decisivo com a camisa do Botafogo e já foi convocado duas vezes por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira. Ao todo, disputou 22 jogos com o Alvinegro, marcou oito gols e deu quatro assistências. Com a Amarelinha, tem um tento, em duas partidas.

A publicação do jornal inglês especulou que o West Ham pode oferecer aproximadamente R$ 230 milhões pelo atacante de 23 anos. Além disso, o meia Lucas Paquetá pode ser envolvido na negociação.