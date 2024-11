Flamengo x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Brasil

COMEÇOU A PREPARAÇÃO PARA A FINAL!

O Mengão treinou na tarde desta quinta (31), no Ninho do Urubu, com foco na decisão da @CopaDoBrasilCBF! ???#VamosFlamengo #CRF

?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/8mApScrfzS

? Flamengo (@Flamengo) October 31, 2024





As duas equipes, que entraram na competição na terceira fase, chegam para a grande final em pé de igualdade e sem favoritismo claro para qualquer um dos lados. A campanha do Rubro-Negro tem números ligeiramente melhores, com seis vitórias, um empate e uma derrota, contra quatro vitórias, três empates e uma derrota do Galo. O Atlético tem o ataque mais positivo, com dez gols marcados, mas o Fla aparece com a defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido, além do melhor saldo de gols, seis contra cinco.