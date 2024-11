Corinthians busca superar eliminações e se concentrar na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

O principal desafio do elenco do Corinthians neste momento é superar as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana para focar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Racing em Avellaneda, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, os jogadores adotaram o discurso de "virar a chave" o quanto antes. Na segunda-feira, a equipe enfrentará o rival Palmeiras, em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Amanhã (sexta-feira) já muda a chave. Estamos sofrendo, vai se uma noite difícil para nós. Mas temos que virar essa chave, o próximo jogo é um grande clássico, com nossa torcida. Vamos virar essa chave, se Deus quiser", disse Yuri Alberto após a eliminação no torneio continental.