2024 será o ano em que o São Paulo menos atuou desde 2020

Juntando os compromissos de 2020, 2021 foi ano em que o São Paulo mais jogou na década, com 81 partidas disputadas. Sem os jogos de 2020, o número cai para 70. Naquela temporada, o Tricolor foi campeão do Campeonato Paulista, eliminado nas quartas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil e 13º colocado no Brasileiro. Ao todo, foram 31 vitórias, 28 empates e 22 derrotas.

Equipe do São Paulo em partida contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro 2020, no dia 6 de janeiro de 2021.

O padrão de 2021 seguiu no ano seguinte. Em 2022, o São Paulo disputou incríveis 77 partidas, com 36 vitórias, 21 empates e 20 derrotas. A equipe, na época dirigida por Rogério Ceni, foi vice-campeã Paulista e da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil. O time do Morumbi terminou o Brasileiro na nona posição.

Assim como 2021 e 2022, o 2023 do São Paulo também teve mais de 70 partidas. No ano que marcou a conquista inédita da Copa do Brasil, o Tricolor teve 71 compromissos, sendo 34 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. Além do título, a equipe foi 11ª colocada no Brasileiro e eliminada nas quartas de finais do Paulista e da Sul-Americana.

A temporada atual não correspondeu às expectativas do torcedor são-paulino. Apesar do título da Supercopa do Brasil, a equipe decepcionou nas Copas, caindo nas quartas de final em todas elas (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores).

Resta agora ao Tricolor conquistar a vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores. O São Paulo ocupa a sexta posição na tabela do Brasileiro, com 51 pontos. A equipe entra em campo nesta terça-feira, contra o Bahia, pela 32ª rodada da Série A.