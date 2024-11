Volantes brigam por titularidade do São Paulo em reta final do Brasileirão

Já Damián Bobadilla se transformou em titular do São Paulo depois da lesão de Alisson. O paraguaio é convocado frequentemente pela seleção de seu país e busca recuperar seu status no Tricolor após a Data FIFA de outubro.

Nesta quinta-feira, Bobadilla trabalhou com os titulares do São Paulo, enquanto os reservas disputaram um jogo-treino contra o EC São Bernardo, o que indica que as dores no adutor direito podem ter diminuído ou acabado. Justamente por isso, sua presença na partida da próxima terça-feira, contra o Bahia, não é improvável.

Outra opção para a vaga no meio-campo do São Paulo é Liziero. O jogador marcou um lindo gol no empate em 1 a 1 com o Criciúma, na última rodada, e disputou o jogo-treino desta quinta-feira contra o EC São Bernardo. Caso apresente um bom desempenho nos treinamentos até o dia do jogo, ele é mais uma novidade que pode pintar na equipe titular contra o Bahia.

Além dos três, Alisson, dono da posição até sofrer a lesão no tornozelo direito que o tirou dos gramados pelos últimos três meses, está plenamente recuperado e já trabalha sem restrições. Com isso, se torna mais um concorrente pela vaga no meio-campo do São Paulo e, inclusive, deve ser relacionado para o jogo contra o Bahia.