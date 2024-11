Dorival revela dificuldade em manter regularidade na Seleção e admite buscar por atletas polivalentes

"São jogadores que se adaptam às funções. Se observarmos, temos apenas um centroavante de origem, como podemos colocar o Igor. Mas temos jogadores que de repente podem desenvolver essa função, como são os casos do Luiz Henrique, o próprio Rodrygo, que fez nos jogos contra Inglaterra e Espanha. São jogadores que se adaptam rapidamente em funções importantes do ataque. O que eu quero é que eles tenham liberdade. Liberdade com aproximação, com dinâmica, objetividade" afirmou.

"Se nossa equipe encontrar isso, fatalmente estaremos muito próximos do que queremos. Buscamos sempre os melhores, as vezes abrimos mão de um ou outro jogador, mas a qualquer momento podem estar voltando. O importante é fortalecer o máximo possível a estrutura da equipe, mexendo um pouco menos e tentando encontrar um caminho um pouco mais seguro", finalizou Dorival.

A Seleção Brasileira ganhou um respiro por conta das últimas vitórias nas Eliminatórias. Na última data Fifa, a Amarelinha visitou o Chile em Santiago e venceu de virada, por 2 a 1. No jogo seguinte, enfrentou o Peru no Mané Garrincha, em Brasília, e goleou por 4 a 0.