Roger elogia atuação do Internacional no empate com o Flamengo

Em confronto direto na luta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O Mengão chegou a abrir o placar fora de casa com Alcaraz, mas o Colorado igualou com Enner Valencia. O técnico Roger Machado elogiou a postura do time ao buscar o empate, que segundo o comandante, teve sabor de vitória.

"O que fica desse empate é a sensação de vitória. Buscamos o empate nos últimos minutos e tivemos chances depois do 1 a 1. Seguimos pressionando, mostrando uma qualidade muito alta. Falei no vestiário que tinha muito orgulho do grupo e que podemos almejar muitas coisas", disse Roger na entrevista coletiva pós-jogo.