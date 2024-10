Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

O Grêmio finalizou na manhã desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, a preparação para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Maracanã e está marcada para esta sexta-feira, às 21h (de Brasília).

O aquecimento começou na academia com exercícios de força. Em seguida, já no campo, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto os jogadores de linha focaram em agilidade e troca de passes rápidos em espaços reduzidos, sob a supervisão da equipe de preparação física, os goleiros participaram de exercícios de impulsão, saídas em bola e posicionamento sob orientação do preparador de goleiros Mauri Lima.