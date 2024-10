Drugovich admite ansiedade e espera decisão de Alonso para saber se correrá em São Paulo

Drugovich é reserva da Aston Martin desde 2023. No GP do México, na última semana, ele teve a oportunidade de participar do treino livre. O automobilista de 24 anos admitiu que gostou da experiência e viu com bons olhos a chance de mostrar serviço.

"É sempre um prazer toda vez que você anda de Fórmula 1, seja qual for o carro. Você está tá desde criança buscando isso. É uma satisfação, sim, mas ao, mesmo tempo, chega uma hora que você começa a pensar que precisa correr. Foi a primeira vez que andei em um carro 2024. Foi uma experiência bem legal e com certeza ajuda. Acho que não só para ver o que tá acontecendo na F1, como também par amostrar meu serviço Acho que consegui mostrar, sim, que eu tenho capacidade", contou.

"Diferente do que muitos pensam, o sonho da Fórmula 1 ainda é vivo, não só dentro de mim, mas também na equipe. Se eu tirasse um pouco perto da Fórmula 1, seria uma coisa que poderia dificultar para o futuro, caso venha a chance. Então, acho que fiz certo de me manter aqui mais um ano. Olhando para o ano que vem ainda, não sei qual vai ser o caminho e que eu vou tomar, se vou continuar focado aqui ou se vou pra outra coisa, dá para fazer os dois também", finalizou.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.