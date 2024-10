Técnico favorito para assumir o Manchester United: Quem é Rúben Amorim?

Conheça mais sobre o português:

Quem é Rúben Amorim?

O treinador tem 39 anos e atuou como jogador entre 1994 e 2016. O ex-meio-campista defendeu basicamente times portugueses, como Benfica, Braga e Belenenses. No fim da carreira, teve uma experiência no Catar, pelo Al-Wakrah.

Pela Seleção portuguesa

Ainda como jogador, Rúben Amorim esteve no grupo de Portugal em duas Copas do Mundo. Na edição de 2010, entrou em campo por apenas 5 minutos no jogo contra a Costa do Marfim. Quatro anos depois, participou de uma partida inteira da edição no Brasil, contra Gana.