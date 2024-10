Scarpa valoriza classificação do Atlético-MG à final da Libertadores; Everson se emociona com vaga

Scarpa ainda aproveitou a oportunidade para exaltar a festa da torcida do River Plate, que mesmo com uma desvantagem de 3 a 0 no marcador, lotou o Monumental de Nuñez e fez uma bela festa.

"Foi um dia inesquecível. Nosso parabéns ao pessoal do River, porque foi uma festa tremenda. Foi muito legal viver esse momento, aquela ansiedade, aquele momento ali esperando para entrar em campo. A festa estava muito maneira, quase 90 mil pessoas eu acho. Foi um dia memorável, um jogo memorável contra uma grande equipe, em um campo espetacular. Foi um baita momento e estamos na final, o que era o nosso objetivo", finalizou o meia.

Everson se emociona ao relembrar trajetória da carreira

O goleiro Everson também foi peça fundamental na classificação do Atlético-MG, fazendo pelo menos três grandes defesas que evitaram o River Plate de abrir o placar no Monumental de Nuñez. O atleta relembrou sua trajetória até chegar ao estágio atual da carreira e se emocionou bastante.

"Eu sempre costumo brincar com meus amigos: eu joguei no maior River do mundo. O primeiro é esse, o segundo é o do Piauí (risos). Eu tenho um carinho por ter jogado lá. Com certeza eu não imaginava estar aqui depois de 10 anos, chegar numa final de Libertadores jogando contra o River no Monumental, tendo uma grande classificação. Com certeza passa um filme na cabeça, minha esposa estava aqui no estádio acompanhando o jogo. Me emociono muito, mas Deus me abençoou muito nesses 10 anos de caminhada. 10 anos atrás, eu estava na última divisão do Brasileiro, hoje sou campeão brasileiro e estou podendo ter o privilégio de disputar uma final de Libertadores", afirmou.

Apesar das lágrimas derramadas, Everson deixou claro que este é um momento muito feliz. Assim como Scarpa, o goleiro comemorou a boa atuação e a vaga na final da Libertadores.