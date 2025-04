Chefe da Red Bull diz que Verstappen fica para 2026: 'Comprometido'

Max Verstappen correrá pela Red Bull na próxima temporada e não há crise na equipe de Fórmula 1, disse seu diretor Christian Horner nesta sexta-feira, enquanto as especulações giravam em torno do futuro do campeão.

Rumores varreram o esporte depois que o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, expressou preocupação no último fim de semana de que o piloto holandês poderia acionar cláusulas de saída e deixar a equipe — com Mercedes e Aston Martin sendo as principais candidatas para contratá-lo.

"Tem havido muito barulho fora da equipe", disse Horner à emissora Sky Sports no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah.