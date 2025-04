McLaren confirma favoritismo, Tsunoda bate e Bortoleto fica fora do 2º treino da Arábia Saudita

A McLaren dominou o segundo treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito urbano de Jeddah. Lando Norris foi o mais rápido, ficando pouco mais de 1 milésimo de segundo à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, apareceu logo atrás, em terceiro lugar, com desempenho consistente nas voltas lançadas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora da atividade. A Sauber detectou um vazamento de combustível e precisou trocar o chassi do carro, que não ficou pronto a tempo. A ausência deixou o piloto sem referências importantes em um dos circuitos mais exigentes da temporada, o que pode dificultar sua adaptação para a classificação e a corrida. Seu companheiro, Nico Hülkenberg, conseguiu rodar normalmente e fechou a sessão na surpreendente nona colocação.

A sessão foi intensa desde os primeiros minutos, com a McLaren já se destacando e Norris novamente tirando o máximo do carro. George Russell, em bom momento após sua performance no Bahrein, chegou a assumir a ponta ao apostar nos pneus macios, sendo seguido por Charles Leclerc, da Ferrari. No entanto, o domínio laranja foi consolidado na parte final do treino, com Piastri acompanhando o ritmo forte de Norris.