Romero diz que elenco do Corinthians está confiante para enfrentar o Racing: "Temos condições de passar"

O atacante reconheceu a força do adversário, mas reforçou que todos do elenco sabem da importância de conquistar esse título para o Corinthians. Caso passe pelo Racing, o Timão enfrentará Cruzeiro ou Lanús na grande decisão.

"Muito importante, né (conquistar o título). Ainda não venci um título internacional pelo clube, mas não é só importante para mim, é para todos, para o clube. Campeonato difícil de ganhar, todas as competições internacionais são complicadas. É um torneio de bons times, amanhã vamos enfrentar um deles, que fez ótima fase de grupos. Se a gente conquistar, vai ser um título importante do ponto de vista pessoal, até porque se Deus quiser a final vai ser no Paraguai. Isso tem um sabor mais gostoso, uma coisa a mais. É importante para todos, sabemos da nossa responsabilidade", complementou.

O Corinthians vai treinar ainda nesta quarta, no CT do River Plate. Na atividade, o técnico Ramón Díaz fará os últimos ajustes na equipe que vai entrar em campo no Cilindro.

O Timão enfrenta o Racing nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda. Na ida da semifinal, as equipes empataram por 2 a 2.

Quem levar a melhor no tempo normal do duelo, avança para a final. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.