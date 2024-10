Palmeiras se reapresenta ainda com desfalques e intensifica preparação para enfrentar o Corinthians

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira e intensificou a preparação para o clássico contra o Corinthians. A equipe havia iniciado a preparação para o duelo no último domingo, mas recebeu dois dias de folga antes de seguir os trabalhos.

A delegação palmeirense ainda se reapresentou com alguns desfalques. O atacante Lázaro, que foi desfalque contra o Fortaleza em razão de dores no joelho esquerdo, permaneceu em cronograma individualizado na parte interna do centro de excelência sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Além dele, o zagueiro Murilo também trata de lesão na coxa direita. O atacante Bruno Rodrigues, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, também está sob tratamento no Departamento Médico. O lateral-esquerdo Piquerez, em transição física após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo, fez trabalhos à parte no campo.