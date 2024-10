Manchester City perde do Tottenham nas oitavas de final e está eliminado da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City visitou o Tottenham no Hotspur Football Stadium, perdeu por 2 a 1 e foi eliminado da competição. Matheus Nunes balançou as redes para os visitantes, enquanto Werner e Sarr marcaram para a equipe da casa.

Com o revés, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola deixou o torneio. Do outro lado, com triunfo, o Tottenham agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu adversário na próxima fase.

O Manchester City volta aos gramados no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando visita o Bournemouth, no Vitality Stadium. No domingo, às 11h, o Tottenham recebe o Aston Villa, novamente no Hotspur Football Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada da Premier League.