Entenda por que Alisson pode voltar a ser relacionado já contra o Bahia

Alisson vinha sendo titular absoluto do São Paulo em 2024, até fraturar o tornozelo, e considerado uma peça-chave do esquema do técnico Luis Zubeldía. No ano passado, marcado pela conquista da Copa do Brasil, o volante já havia se consolidado como um nome indispensável da equipe tricolor sob o comando de Dorival Júnior. Por isso, sua ausência nos últimos meses foi bastante sentida.

Alisson atualmente tem tanto prestígio no São Paulo pelo que rendeu nas últimas temporadas que, mesmo lesionado, foi procurado pela diretoria para renovar seu contrato. O novo vínculo do atleta com o Tricolor é válido até o fim de 2027.

Atualmente, Damián Bobadilla vem ocupando a vaga que pertencia a Alisson no meio-campo do São Paulo. Porém, com o retorno do volante, a tendência é que o paraguaio volte, gradativamente, à condição de reserva.