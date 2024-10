Deyverson celebra ida do Atlético-MG à final da Libertadores

Agora, o Atlético-MG espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

"Estamos muito felizes, ainda não temos nada ganho, estamos na final, é só apenas um passo, falta para dar outro passo se Deus quiser ser campeão. E não posso esquecer de agradecer a Deus, a minha esposa que está aí presente, veio me acompanhar. Ficou muito feliz pela presença dela, é muito importante para mim", finalizou Deyverson.

Agora, o Galo foca na final da Copa do Brasil. A equipe mineira enfrenta o Flamengo no primeiro jogo da final do torneio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.