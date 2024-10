Jesus marca, Arsenal bate Preston e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal visitou o Preston no Deepdale Stadium, venceu por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição. Gabriel Jesus, Nwaneri e Havertz balançaram as redes para os visitantes.

Com o triunfo, o Arsenal agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu adversário na próxima fase. A equipe londrina contou com grande atuação de Gabriel Jesus, ex-Palmeiras e já convocado pela Seleção Brasileira. Além do tento, o atleta também contribuiu com uma assistência na partida. Já o Preston se despediu do torneio.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 9h30 (de Brasília), quando visita o Newcastle, no St. James' Park, pela décima rodada da Premier League. No mesmo dia, às 12h, o Preston recebe o Bristol City, pela 13ª rodada da EFL Championship.