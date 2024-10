Casemiro marca duas vezes, Manchester United goleia Leicester e avança às quartas da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United recebeu o Leicester no Old Trafford, venceu por 5 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Casemiro (2), Garnacho e Bruno Fernandes (2) balançaram as redes para os mandantes, enquanto El Khannous e Coady descontaram para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Manchester United agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu adversário na próxima fase. O time, provisoriamente comandado por Ruud van Nistelrooy após demissão de Erik Ten Hag, contou com grande atuação de Casemiro, que contribuiu com dois tentos na partida. Do outro lado, o Leicester se despediu do torneio.

O Manchester United volta aos gramados no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Chelsea, no Old Trafford. No sábado, às 12h, o Leicester visita o Ipswich Town. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada da Premier League.