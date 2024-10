Novorizontino vence o Guarani e assume vice-liderança da Série B, dois pontos atrás do líder Santos

O Novorizontino segue bem na briga pelo acesso à Série A em 2025. Nesta terça-feira, o clube de Novo Horizonte vence o Guarani por 2 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os dois gols da partida saíram de jogadas de escanteio, com Rafael Donato e Matheus Salustiano (contra).

Com a vitória, o Novorizontino assume a segunda posição da Série B, com 60 pontos, e passa a perseguir de perto o líder Santos, que tem 62. O Guarani, por sua vez, segue na lanterna da competição, com 31 pontos. A Ponte Preta é a primeira equipe fora do Z4, com 38.

O vice-líder volta a campo no sábado, quando visita a Chapecoense, às 17h (de Brasília), na Arena Condá. Já o Bugre enfrenta o Goiás, fora de casa, na mesma data e horário.