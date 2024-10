Incerto sobre o futuro, Carille chega ao 50º jogo pelo Santos e faz balanço

Fábio Carille chegou ao seu 50º jogo pelo Santos em 2024. Nesta segunda-feira, o Peixe venceu o Ituano por 2 a 0, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o treinador fez um balanço sobre a temporada.

"Ano de reconstrução sempre tem problemas. Temos muitos. Temos que ir resolvendo jogo a jogo, conhecendo, vendo, entendo e motivando. A Série B tem que motivar todos os dias. Muitas vezes não conseguimos. Um ano muito especial. Chegamos na final do Paulista, enchemos o estádio. Muitos não achavam, mas chegamos. Fizemos uma final muito interessante. No Brasileiro queríamos estar um pouco melhor, mas vamos conseguir o objetivo principal. Me sinto bem. Respaldo enorme. Se não estivesse, não estaria aqui hoje, um ambiente interno maravilhoso", disse.

"Muito bom. Já falei das dificuldades, não acho que as coisas acontecem no primeiro ano. O Guardiola diz que o técnico para entender o grupo leva um ano e ele trabalha com jogadores de Copa do Mundo. Um ano difícil, a formação do grupo foi algo positivo. Tive o aprendizado de ser o técnico na Série B, os jogadores assumiram a responsabilidade, algumas vezes que pedi algo e eles não fizeram, alguns jogadores que compraram a minha briga e não precisaram", ampliou.