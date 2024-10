E o William Gomes? Após ascensão no profissional, jovem perde espaço no São Paulo

William Gomes foi titular contra o Vitória e foi decisivo no triunfo de 2 a 1 sobre o rival, marcando um golaço no Morumbis. Depois, Zubeldía deu novas oportunidades ao atleta entre os 11 iniciais, mas do time reserva. Decidido a agarrar a chance que lhe foi dada, o atacante anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.

Foram as boas atuações que lhe renderam uma vaga entre os titulares nos jogos mais importantes do São Paulo no ano: a semifinal da Libertadores contra o Botafogo. No primeiro jogo, Gomes passou batido. Já no duelo de volta, o jovem teve atuação apagada e não agradou Zubeldía, que optou por substitui-lo ainda aos 36 minutos do primeiro tempo.

Desde então, o camisa 39 perdeu espaço no São Paulo e recebeu pouquíssimos minutos, voltando à 'estaca zero' do início da temporada, em que foi utilizado raras vezes. O atacante tricolor, desde então, foi relacionado para quatro jogos, mas atuou em apenas um deles.