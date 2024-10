Dança das cadeiras! São Paulo promove mudanças em Cotia e mira base mais forte

Com a chegada desses profissionais, o São Paulo tende a ser mais ativo no mercado de categorias de base do País. A ideia da diretoria é ter um processo de formação de atletas ainda mais frutífero para gerar retorno esportivo e financeiro ao clube.

O fortalecimento das categorias de base é estratégico, já que o São Paulo deverá depender bastante dela nos próximos anos. O clube vai lançar um fundo de investimentos para captar R$ 240 milhões no mercado financeiro e usar a quantia para sanar dívidas e aliviar o fluxo de caixa. Como contrapartida, terá de obedecer a um limite de gastos e de novas dívidas, o que pode frear contratações de impacto e, assim, abrir espaço para os jovens talentos de Cotia.

Atualmente, atletas do sub-20 e do sub-17 do São Paulo costumam treinar com uma certa frequência com os profissionais no CT da Barra Funda. O processo tem servido para que os garotos ganhem experiência, comecem a se acostumar com o ambiente e mostrem seu potencial à comissão técnica de Luis Zubeldía.

O processo de reformulação em Cotia está apenas no início. A expectativa é de que os frutos comecem a ser colhidos no médio prazo. Fato é que, com os dias contados para uma gestão ainda mais austera financeiramente, o São Paulo se movimenta para que suas categorias de base sejam um grande trunfo em tempos de "vacas magras".