Torcida organizada do Palmeiras nega envolvimento em briga com cruzeirenses

A briga entre os torcedores ocorreu no último domingo, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. O incidente resultou em uma pessoa morta e outras 18 feridas, todas cruzeirenses.

De acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro teriam sofrido uma emboscada de palmeirenses no caminho de volta a Minas Gerais. No sábado, a Raposa enfrentou o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, em Curitiba. No mesmo dia, o Palmeiras jogou com o Fortaleza no Allianz Parque.

Tanto Cruzeiro quanto Palmeiras se manifestaram nas redes sociais repudiando o caso. A Raposa lamentou o falecimento do torcedor, e o Verdão também repudiou as cenas de violência, pedindo punições "com rigor" aos responsáveis.

Confira o comunicado da Mancha Verde na íntegra