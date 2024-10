Ministro do Interior do Uruguai comunica que Peñarol x Botafogo será disputado sem torcida visitante

Nesta segunda-feira, o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, anunciou que a partida de volta da semifinal da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, não terá torcida visitante do clube brasileiro. O duelo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

A decisão foi tomada devido aos episódios de violência que aconteceram no Rio de Janeiro, na última semana, antes da partida de ida, que terminou com vitória do Botafogo por 5 a 0. Mais de 200 uruguaios foram presos por furtarem lojistas locais e entrarem em confronto com brasileiros na praia do Recreio.