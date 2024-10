Flamengo abre venda de ingressos para primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Flamengo iniciou a venda de ingressos para a primeira partida da final da Copa do Brasil, que será disputada contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O público geral terá acesso às entradas a partir da quinta-feira.

Os sócios-torcedores dos planos Diamante+1, Diamante e Platina+1 serão os únicos disponibilizados para garantir ingressos nesta segunda-feira. Os outros níveis terão acesso ao decorrer da quinta-feira. As vendas ocorrerão até trinta minutos antes do início da partida.

Para o duelo, todos os torcedores que comprarem seus ingressos de maneira online terão que realizar sua entrada no Maracanã por meio da biometria facial.