Carlos Sainz lidera grande parte da corrida e vence o Grande Prêmio do México

Na relargada, Verstappen não foi atacado mas, duas voltas depois, Sainz se utilizou do DRS e retomou a liderança. Na volta seguinte, Lando Norris tentou ultrapassar o piloto da Red Bull. O holandês, no entanto, fez jogo duro e ambos saíram da pista, fazendo com que Charles Leclerc assumisse o segundo lugar.

Pela confusão, Verstappen sofreu dez segundos de punição. Fernando Alonso, da Aston Martin, que completou seu 400º Grande Prêmio no México, abandou com problemas no carro na 15ª volta.

Em sua parada nos boxes, Verstappen caiu para o fundo do grid. Seu companheiro de equipe, Sergio Pérez também perdeu muitas posições quando foi aos boxes por pagar uma punição de cinco segundos por erro na largada.

Na 63ª volta, Norris, que vinha se aproximando do segundo colocado Leclerc, assumiu a posição após erro do piloto da Ferrari. Três voltas depois, Lewis Hamilton, passou seu companheiro de equipe George Russell em briga pelo quarto lugar.