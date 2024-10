Palmeiras tem Mayke e Zé Rafael titulares para enfrentar o Fortaleza e novidade no banco; veja escalações

Tudo 100% pro confronto de logo mais! A escalação? Tá na mão! ??#AvantiPalestra #PALxFOR pic.twitter.com/WsyKKjN3lR

? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 26, 2024

Além dos desfalques citados acima, também estão fora o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), o lateral-esquerdo Piquerez (transição física), o zagueiro Murilo (lesão na coxa direita) e o meio-campista Gabriel Menino (suspenso).

De última hora, o Verdão ganhou o desfalque do atacante Lázaro, com dores no joelho esquerdo. Por outro lado, o Verdão volta a contar com o meia Mauricio. Recuperado de lesão no joelho direito, começa no banco de reservas.

O time do Fortaleza, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, vai a campo com: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Eros Mancuso; Martínez, Rossetto e Hércules; Yago Pikachu; Moisés e Lucero.