Carlos Sainz conquista pole position, e Sergio Pérez decepciona na classificação do GP do México

Carlos Sainz superou seus rivais e conquistou a pole position do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, neste sábado. Com um tempo de 1min15s946, o espanhol da Ferrari foi o único a baixar da casa dos 1min16s. Max Verstappen, da Red Bull, larga da segunda colocação após fazer 1min16s171, com Lando Norris, da McLaren, em terceiro colocado, com 1min16s354.

Compneiro de Sainz na Ferrari, Charles Leclerc larga da quarta colocação, sendo seguido pelas duas Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen, da Haas, ocupa o sétimo lugar no grid, com Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas) fechando o top-10.