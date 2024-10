Abel aponta falhas no Palmeiras após empate, e mantém foco na luta pelo Brasileiro: "Todos pontos contam"

Com cinco gols sofridos nos últimos dois jogos, o Palmeiras ainda é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O treinador, porém, evitou colocar o resultado apenas na conta dos erros defensivos, e cobrou eficácia ofensiva, já que a equipe criou mais chances para marcar, além das duas oportunidades convertidas por Raphael Veiga e Estêvão, ambas de pênalti.

"Não tem nada a ver com sistema defensivo, mas com decisões dos jogadores. O primeiro gol do adversário é um excelente arremate de fora da área. Só faz gols quem arremata. Realçar aqui a coragem do nosso adversário de chutar no gol e fez um velhíssimo gol, não conseguimos bloquear o rebote. O segundo, são circunstâncias do jogo, decisões que os jogadores tomam. Sofro muito quando os jogadores tomam as decisões que não são as melhores, e vibro quando tomam as melhores e ganhamos todos com isso", avaliou.

"Devemos olhar para os dois lados com os mesmos olhos e mesma medidas. Uma decisão defensiva tem o mesmo impacto que uma ação ofensiva. A única coisa que tenho certeza é que meus jogadores, os que falharam e os que não aliviaram aquela bola, queriam acertar esse lance. O que mais erra aqui sou eu. Pena em relação às oportunidades que criamos, o placar não foi mais dilatado. Aconteceu o que aconteceu: uma infelicidade de um corte que parou nos pés do adversário e não dar margem superior para poder inclusive sofrer um gol, mas com um placar mais dilatado", disse.

O Palmeiras agora se prepara com foco total no clássico contra o Corinthians. O Derby está marcado para acontecer no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20 horas (de Brasília). O Verdão tem 61 pontos e tenta seguir na ponta da tabela.

"Nem sempre ganha a equipe que cria mais oportunidades. Faltando sete jornadas, todos os pontos são importantes para quem briga pelo título. Fica uma sensação que podíamos ter feito mais gols, pelo que produzimos, com um pouco mais de calma e eficácia. O futebol é isso mesmo. Aceitar o resultado, nos prepararmos e seguir na nossa luta, continuar. É um jogo de cada vez. Todos os pontos contam até o final. Como sempre fizemos, estamos na luta e vamos lutar por cada jogo e cada três pontos com o objetivo de defender o título", finalizou.