Técnico do Corinthians fala em invencibilidade na casa do Racing e provoca: "Não vou perder agora"

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, provocou a equipe do Racing após o empate por 2 a 2 entre os times pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em Itaquera. O treinador disse que nunca perdeu uma partida no Cilindro, casa do adversário e palco do duelo da volta, e que tampouco vai perder agora sob o comando do Timão.

"Vou te dizer uma coisa: em minha vida, não perdi uma partida no estádio do Racing. Nesse estádio, nunca perdi. E tampouco vou perder agora. Vamos competir e seguir competindo", garantiu Ramón em coletiva de imprensa.

No entanto, ao contrário do que disse o treinador, ele já levou a pior contra o Racing no Cilindro. Ramón estava dirigindo o River Plate quando a equipe perdeu para o time de Avellaneda por 1 a 0, em 2013, pela liga local.