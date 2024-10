Site argentino contesta invencibilidade de Ramón em estádio do Racing

Entretanto, segundo o site argentino Olé, o dado levantado pelo treinador está errado, já que Ramón Díaz, dirigindo o River Plate, perdeu um jogo contra o Racing no mesmo estádio em novembro de 2013, pelo campeonato local.

Apesar da informação errônea, os números de Ramón Díaz no El Cilindro são bons. O técnico esteve no estádio em oito oportunidades durante sua carreira: quatro vezes pelo River Plate, três pelo San Lorenzo e uma pelo Independiente, perdendo apenas uma vez.

Com o empate em 2 a 2 nesta quinta-feira, o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing no El Cilindro garantirá uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Em caso de uma nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. O jogo entre as equipes acontecerá na próxima quinta (29), às 21h30 (de Brasília).