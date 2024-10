Palmeiras x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo da 31ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, na tarde deste sábado, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir de 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A partida coloca frente a frente duas equipes que estão no G4 do Brasileirão. De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 60 pontos, apenas um atrás do Botafogo. O Fortaleza, por sua vez, está na terceira posição, com 56 pontos.

O time alviverde vive bom momento na competição e está invicto há dez jogos, com sete vitórias, sendo seis delas consecutivas, e três empates. Na última rodada, o Verdão venceu o Juventude, em Caxias do Sul, por 5 a 3, com tentos de Raphael Veiga (três vezes), Richard Ríos e Estêvão.